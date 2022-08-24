İkiz raketler önce Avrupa'da sonrada olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor

Türkiye Badminton Milli Takım Antrenörü ve Eskişehir Badminton İl Temsilcisi Nihat Horasan, Eskişehirli ikiz kardeş sporcular Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen'i olimpiyatlara hazırladıklarını belirterek, "Avrupa Ranking Turnuvaları'na puan toplayıp tekrar Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağız" dedi.

Horasan, bugüne kadar 10'a yakın milli takım sporcusu ile çalıştığını ve şu an ise Yemişen kardeşlerin temelden yetiştirdiği ikiz sporcuları olduğunu belirtti. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile birlikte ikizler adına, Çift Bayanlar kategorisinde olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediklerini aktaran Eskişehir Badminton İl Temsilcisi Horasan, Irmak ve Yağmur'un kendi kategorilerinde federasyonun gözdesi olduğunu iletti. Malzeme ve yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere federasyondan destek alabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Horasan; "İkizlerimizi olimpiyatlara taşımak için haftada 6 gün antrenman yapıyoruz" dedi.

"PİLATES İLE SPORCULARIMIZ BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR"

Turnuva dönemine girdikleri için badminton idman sayılarını bazı günlerde çifte çıkardıklarını dile getiren Nihat Horasan; teknik, top, fitness, genel kuvvet ve reformer pilates çalışmaları yaptıklarından söz etti. Sporcular için reformer pilatesin çok faydası olduğunu ileten Horasan; konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pilates ile sporcularımız bir adım öne geçiyor. Çünkü dik duruşu, ince kas gruplarını çalıştırmayı ve dengeyi çok fazla sağlıyor. Genel olarak tüm vücuda yönelik egzersizler yapıyoruz."

"İKİZLERİMİZİN, AVRUPA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU GÖREBİLMELERİ ADINA ÇALIŞIYORUZ"

Önceliklerine göre Türkiye bazında olmak üzere 15 ve 17 yaş atı turnuvaları olduğunu söyleyen Nihat Horasan, "Sporcularım 17 yaşından küçük fakat orada bu sefer derece almayı hedefliyoruz. Federasyonumuz, uluslararası düzeyde oynanan Avrupa Ranking Turnuvaları'na bizi yollayacak ve orada puan toplayarak Avrupa Şampiyonaları'na gitmeye hak kazanmayı hedefliyoruz. Dolu dizgin bir program ile çalışmaya gönül verdik. İkizlerimizin, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonluğu görebilmeleri adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"ALTTAN GELEN SPORCULARI DA MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRMA GAYRETİNDEYİZ"

Eskişehir Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde yaz ve kış okulları grupları olduğuna da dikkat çeken Horasan, "Şu an 60'a yakın sporcumuz var. Bunların 27'si aktif performans ve 4 tanesi ise Milli Takım sporcusudur. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Alttan gelen sporcuları da Milli Takım'a kazandırma gayretindeyiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

"BADMİNTON BANA BAŞARI VE ÖZGÜVEN VERDİ"

Badmintonun kendisine kazandırdıklarından bahseden Eskişehirli milli badmintoncu Yağmur Tuana Yemişen ise, "Badminton; arkadaş ortamıma girmemi sağladı. Başarı ve özgüven verdi. İkizim ile bazen rakip, bazen de dost oluyoruz. Bu durum bana epey keyif veriyor. Beraber Milli Takım kamplarına gidiyoruz. Litvanya'da, Hırvatistan ve Ankara kamplarımızı beraber geçirdik. Bütün yaş gruplarında milli, olimpiyat şampiyonu ve antrenör olmak istiyorum" diyerek hedeflerini dile getirdi.

(Oğulcan Öner - İHA)