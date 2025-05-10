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İki hoca da kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

İki hoca da kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile lider Galatasaray, Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüze ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Erwin Blank oturacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batago, Arif Boşluk, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Enis.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı. RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi. Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

DÖRT GÜN SONRA BU KEZ KUPA FİNALİ

İki takım, bu müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunmamasına karşın yabancı sınırı nedeniyle Elias Jelert kadroya alınmadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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