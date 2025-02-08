İkas Eyüpspor Trabzonspor Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan İkas Eyüpspor, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki takım, ısınma egzersizleri ve top kapma çalışmaları ile hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarını tamamladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra oyuncuların top kapma üzerinde çalıştığı ve idmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
İkas Eyüpspor, yarın 14.00'te hava yolu ile Trabzon'a geçecek ve kampa girecek.