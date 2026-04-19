Iğdır FK Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan Iğdır FK ile Pendikspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç ile ilgili analiz çıkarmak istemediğini belirterek, "Oyuncular kulübümüze ait. 90 dakika ve uzatma bölümlerine baktığınızda, sağlıklı bir analiz sonrası çok daha dikkatli değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Buradan oyuncularıma da sesleniyorum; kamuoyunda oyuncularımız hakkında negatif konuşmak doğru değil. Ancak bu maçın analiz edilecek yönü açıkçası çok sınırlı. Eleştirmem gerekiyorsa elbette eleştiririm. Biz buraya bir hedef doğrultusunda geldik. Özellikle önümüzdeki sezonun plan ve projesi var. Bununla birlikte az da olsa play-off şansımız bulunuyordu. Takım olmak; takım ruhunu sahaya yansıtmak, birlikte hareket etmek, birlikte kazanmak ve birlikte kaybetmekle mümkündür. Futbol hatalar oyunudur ancak istek ve mücadele bambaşka bir konudur. Yetenek tek başına yeterli değildir; bazı oyuncuların kapasitesi sınırlı olabilir. Şampiyonluğa oynamak ise çok daha farklı bir seviyeyi gerektirir. Ligi genel anlamda değerlendirdiğimizde, bu konuda bir rapor hazırlayıp federasyona sunmayı düşünüyorum. Hakemlerle ilgili bu maça özel konuşmuyorum, genel bir değerlendirme yapıyorum. Bu ligin daha detaylı incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Ligin temposu nedir, hangi yaş grubuna hitap ediyor, oyun ne kadar kesiliyor; bunların hepsi sorgulanmalı. Konuşulacak çok fazla konu var ancak burada kısa kesmek istiyorum. Bu maçın analizi yok denecek kadar zayıf. Açıkçası ortaya çıkan tablo oldukça kötü" dedi.

Sinan Kaloğlu : "Tabii biz play-off'ları hedefliyoruz"

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise hedeflerinin play-off'larda yer almak olduğunu söyleyerek, "Öncelikle biz maça nasıl hazırlandık, öyle başlayayım. Iğdır FK son haftalarda özellikle saha içinde dizilişte 4-4-2'yi, bazen 3-1-6'yı çok deniyordu. Çift forvetle oynuyorlardı; Koita ve Bruno'yla. Ama bu karşılaşmada biraz daha Hikmet Hoca orta sahayı güçlendirmek istedi, tahminimce. Bu yüzden üç tane orta sahayla oynadı, tek forvet çıktı karşılaşmaya. 4-1-4-1 gibi bir diziliş vardı ama zaman zaman saha içinde tekrar 3-1-6 gibi de oldular. Biz bu pas bağlantıları ve duruşları ilk yarıda özellikle çok iyi yaptık. Çalıştığımız şekilde durduk. Neticesinde de çok net pozisyonlar yakaladık. Bence karşılaşmanın ilk yarısı 3-4-0 olabilirdi. Pozisyonlar çok netti. Karşı karşıya kaçırdık, çizgideki topumuz çizgiden çıktı. Final paslarımız da vardı, final öncesi paslarımız da vardı. İlk yarıda aslında karşılaşmayı bitirebilirdik ama bitiremedik. İkinci yarı rakibin risk aldığını gördük. Zaten alacağını biliyorduk. Savunma duruşumuzdaki bir hatadan, duran top sonrası yanlış bir çıkıştan maalesef, bence şanssız bir gol yedik. Ama yine bırakmadık, yüklendik ve golü de bulduk. İyi oldu. Sonrasında yine pozisyonlarımız var. Yine kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar oldu. İyi beceriyi gösteremedik, iyi dokunuşu yapamadık ve karşılaşma beraberlikle son buldu. Tabii biz play-off'ları hedefliyoruz, play-off'lara oynuyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, kaliteli oyunculara sahip. Özellikle Iğdır FK gibi bir takıma karşı alan ve zaman bırakırsanız oyuncular bireysel yeteneklerini gösterebilirler. Oyuncularımız bunu büyük ölçüde iyi yaptı. Çok tehlike oluşturmadılar. Oyunun büyük bölümünde iyi oynayan, daha çok pas yapan biz olduk. Sadece ikinci yarının ortasından itibaren biraz yaslandık. Sonrasında tekrar topa sahip olduk. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Biz play-off'lar için yürümeye devam edeceğiz. Oyuncularımız son dakikaya kadar çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Bu yüzden onların mücadelelerinden, oyun anlayışlarından ve hırslarından memnunum. Artık önümüzde bir Boluspor karşılaşması var. İnşallah onu da kazanıp play-off'larda yer almayı iyice garantilemek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı