Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Iğdır FK'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, son 3-4 haftalık periyotta istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu maçı çıkış maçı olarak gördüklerini belirterek, "Maç öncesinde de oyuncularımızla konuştuk. Aslında bugünkü maçın tekrarının, böyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Amed maçı haricinde her maçta sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söylemiştim. Bugün de oyuncularım mücadele ettiler. Gayret gösterdiler." dedi.

Oyuncuların başarılı bir maç çıkardığını ve 3 puanı hakettiklerini aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bugün maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak, iyi oynayarak, coşkulu oynayarak, mücadele ederek, saha içerisinde yardımlaşarak, hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İstatistikler de bunu gösteriyor. Tabi çok kolay değil. Bu lig inişli çıkışlı bir lig. Dolayısıyla kaybettiğimiz puanlar ya da maçlar bizleri üzdü tabi ki. Zaman zaman eleştirildik oyuncularımla beraber ama onlar bugün kendilerine yakışan bir mücadele ortaya koydular. Daha fazla da atabilirdik, pozisyonlar bulduk, hele ki oyunun son 15-20 dakikasındaki pozisyonları sonuçlandırabilsek belki çok daha farklı skor ortaya çıkardı."

Oyunun sonlarına doğru yaşanan Sakaryaspor atağını hatırlatan Üzülmez, "90 artıda da bir tane Sakarya'nın da pozisyonu var ki işte atamadığınız zaman bazı defansif anlamda rakibin de çıkışlarında sıkıntılar yaşıyorsunuz, biz de onu yaşadık. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum, yürekten mücadele ettiler. İyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumu düşünüyorum. Sonuna kadar bugün mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu maç, bizim için de ondan sonraki haftalar içerisinde bir çıkış olacağı bir maç olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

-Hakan Kutlu: "Topa sahip olma anlamında sıkıntılarımız vardı"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, Iğdır ekibini tebrik ederek son 5 dakika haricinde rakibe hiç pozisyon vermediklerini söyledi.

Yedikleri golün duran top golü olduğunu anımsatan Kutlu, şunları kaydetti:

"Aslında deplasmanda Iğdırspor karşısında en fazla bu kadar gol pozisyonuna girebilirsiniz. Biz hani maçtan önceki tahminlerimizde bu kadar pozisyona gireceğimizi de tahmin etmiyorduk. Gerçekten çok fazla sayıda pozisyona girdik. Bunlardan en az bir ikisini değerlendirmemiz gerekiyordu çünkü çok net pozisyonlarımız vardı. Eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Aslında bugün oyuncular bayağı özverili, gayretli, defansif olarak istediklerimizin hemen hemen çoğunu yerine getirdiler. Ofansif, topa sahip olma anlamında sıkıntılarımız vardı. Bunu hem takım içinde hem de dışarıdan içimize katacağımız oyuncularla çözmemiz gerekiyor. Ne kadar takım içinden çözebiliriz bilmiyorum."

Takımda topun kendilerinde kalmasıyla ilgili sorunları olduğunu dile getiren Kutlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bunu da yapacağımız transferlerle tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyun içinde takımımızda o özellikte, topun bizde kalmasını sağlayacak özellikle oyuncu sayımız çok az ama dediğim gibi takım defansı olarak istediklerimizin tamamını hemen hemen yaptık, bir duran top pozisyonu hariç. Son 5 dakikayı saymıyorum. Iğdır'ın da girdiği bir iki net pozisyon vardı. Yakup orada çok başarılıydı ama artık orada tüm riskleri almıştık. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmeliydik. Dediğim gibi çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdik. Devam edeceğiz, üzerine koyarak gidiyoruz. Ben oyun olarak bakıyorum, güçlü bir rakibe karşı oynadık. Eksik şu gibi gözüküyor; takımımıza baktığımız zaman, topa biraz daha sahip olma, biraz daha topun bizde kalması anlamında bu da oyuncu ile alakalı, transfer yapmamız gerekiyor."