Iğdır FK, Keçiörengücü deplasmanında 1 puan aldı; Koçak gol eksikliğine dikkat çekti

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Sadece gol eksikti. Ama deplasmanda 1 puan 1 puandır, takımı tebrik ediyorum. Şimdi hemen rejenerasyon, ardından önümüzde çok zorlu bir Bolu maçı var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Keçiörengücü gerçekten oynaması zor takımlardan bir tanesi. Son yıllarda yapılan kadro mühendisliği, istikrarı zaten ortada ve buradan çıkan futbolcular da keza ortada; Türk futboluna şu an A Milli Takım'a kadar oyuncu çıkarılmış bir şekilde. O yüzden takdir edilecek bir kulüp, istikrarlı bir kulüp. Takım olarak da bu sene gerçekten iyi bir performans sergiliyorlar. Keçiörengücü'ne karşı top sizdeyken bile, aslında en büyük tehlike top sizdeyken; çünkü Keçiörengücü oyununu bu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Özellikle Diouf önde, Eze kanatta, ondan sonra Roshi sağda ve sonradan direkt giren diğer kanat oyuncularının da ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını bugün keza yine gördük. O yüzden oyun top sizdeyken bile bu takıma karşı öyle bir saha parselasyonu, öyle bir opsiyon, öyle bir hücum atak düşünmeniz lazım ki; buna karşı top kaybı olduğu zaman direkt takım olarak müdahale etmeniz lazım. O yüzden zor bir müsabakaydı ama buna rağmen ilk yarı gerçekten çok net pozisyonlarımız vardı. Onları cömertçe harcadık. Bu tür takımlara karşı bu pozisyonları değerlendirmek lazım, değerlendiremedik. 0-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarı oyun biraz daha ortadaydı. Arda ile bugün çok net bir pozisyonumuz var. Ama futbolun kanunu derler ya, 'atamayana atarlar'. Az kalsın son saniyelerde, son dakikalarda da bunu yaşayacaktık. Allah'a şükürler olsun gol görmedik ama son 10-15 dakika biraz daha maalesef oyunumuzda pasifleştik. İlk 75-80 dakika oynadığımız şiddetli oyunu maalesef son 15 dakika oynayamadık. Ama takımın taktiksel anlamda üzerinde durduğumuz konuları bugün sahaya uygulaması güzeldi. Sadece gol eksikti. Ama deplasmanda 1 puan 1 puandır, takımı tebrik ediyorum. Şimdi hemen rejenerasyon, ardından önümüzde çok zorlu bir Bolu maçı var. Ona hazırlanacağız ve inşallah haftayı başarılı bir şekilde tamamlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Keçiörengücü'ne ve Osman hocama kalan diğer maçlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı