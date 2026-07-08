Iğdır FK'dan orta sahaya iki takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıl, genç futbolcu Emirhan Altundağ ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Iğdır ekibi, son iki sezonda Erzurumspor FK forması giyen İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Crociata, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 64 maçta kadroda yer aldı. Bu karşılaşmaların 62'sine 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Türkiye kariyerindeki ilk golünü de Erzurumspor FK formasıyla Iğdır FK'ya karşı kaydeden Crociata, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin başarısı için mücadele edecek.

Iğdır FK'nın kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu ise 18 yaşındaki futbolcu Emirhan Altundağ oldu. Avusturya'nın Rapid Wien II altyapısında yetişen genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye U19 Milli Takımı formasını da giyen Emirhan'ın, orta sahada alternatif oluşturması bekleniyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı