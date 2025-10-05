Iğdır FK, İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 4'te 4 Yaptı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan Iğdır FK- İstanbulspor maçının ardından teknik direktörler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kolay bir maç olmadı. Yani hafta içerisinde rakibi analiz ettiğimizde bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağımızı söyledik. Dolayısıyla oyun içerisindeki hareketliliğimizi iyi yapmamız gerektiğimizi oyuncularımıza hafta içerisinde çalışmalarımızda söyledik, anlattık ve gösterdik. Nitekim oyunun başına baktığımız zaman da İstanbulspor daha organize bir şekilde mücadele etmeye çalıştı. Geldiğimiz günden itibaren oyun olaraktan çok iyileştiğimiz yerler var. Bugün defansif anlamdaki görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü 3'te 3 ile gelmiştik. Eğer bu maçı kazanırsak yavaş yavaş üst sıralardaki yerimizi daha da yukarıya taşımak anlamında önemli bir müsabakaydı. Bu ligde şampiyonluklar da öyle çok sıkıntılar çekilerek şampiyonluk yaşayan takımlar var. Daha önce de bunu yaşadım. Dolayısıyla böylesine zor maçlarda önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum ama saha içerisinde iyileştirmemiz gereken, geliştirmemiz gereken noktalar var. Onlarla ilgili de çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Oyuncularımızda bireysel anlamda hem de görüntü anlamında her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Iğdırspor'a geldiğimden beri hakikaten onlarca toplantılar yaptık. Hem görüntü anlamında, hem bireysel olarak oyuncuların yüzünü yukarıya çekmek anlamında biz de üstümüze düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Daha bu lig bir maraton. Ben hep diyorum oyuncularıma da söylüyorum. Maratonun başlangıcını sadece iyi başladı derler. Ama maratonun sonundaki manşeti de birinci gelenler belirler. Dolayısıyla o manşeti çok istiyoruz. O manşete gelmek için oyuncularımla beraber özverili bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. 4'te 4 yaptık, mutluyuz. Yeterli değil. Hem oyun olarak hem bireysel anlamda oyunumuzu daha yukarıya çıkartmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İstanbulspor'u da kutluyorum. Bugün iyi mücadele ettiler. Eksik olmalarına rağmen özellikle ikinci bölgede zaman zaman bize sıkıntılar yaptılar. Biz de kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de rakibimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise, mağlubiyeti hak etmeyen taraf olduklarını düşündüğünü belirterek, "Oyunun başından itibaren aslında planlarımıza uygun bir oyun oynadık. Gerek defansif anlamda gerek ofansif anlamda kendi adıma, oyuncularım adına başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün kadromuzda genç Ertuğrul'la başladık. Zamanla çok daha iyi olacaktır. Rakip özellikle ikinci bölgede kaybettiğimiz toplarla geçişlerde tehlikeli olmaya çalıştı. Penaltı pozisyonları tartışılır, bence tekrar bakılmalıydı. Hiç hakem davet edilmedi. Sezon başından beri gelişen bir oyun yapımız var. Bugün bana göre galip gelmemiz gerekiyordu ya da en kötü buradan beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu. İki penaltı bu tip maçlarda baktığınızda kolay demoralize oluyorsunuz ama oyuna tutunmak, oyuna devam ettirebilmek, oyuncularımın öz verisi önemli. Ben onlarla gurur duyuyorum. Bana göre bugün mağlup olmadık. Alacağımız birçok ders var. Milli maç arasından sonra önümüzdeki dönemin yeni bir başlangıcı olacak" dedi. - IĞDIR