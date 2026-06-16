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Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vurdu

Iğdır FK, Dünya Kupası'na damga vurdu
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Iğdır FK, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Curaçao ve Yeşil Burun Adaları milli takımlarının kaptanları Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'i kadrosunda bulundurarak dünya devleri arasında yer aldı. Kulüp ayrıca FIFA'nın Kulüp Fayda Programı'ndan ekonomik katkı sağlayacak.

Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'na iki milli takım kaptanı göndererek dikkat çekti. Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'in kaptanlık görevleriyle sahaya çıkması, yeşil-beyazlı kulübü dünya futbolunun devleriyle aynı listeye taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımlar arasında Iğdır FK forması giyen futbolcular da yer aldı. Takımın oyuncularından Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıktı. Curaçao Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık görevini Juninho Bacuna üstlendi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın İspanya ile karşı karşıya geldiği maçta ise takım kaptanı olarak Ryan Mendes görev yaptı. Böylece Iğdır FK, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda iki farklı milli takımın kaptanını kadrosunda bulunduran kulüpler arasında yer aldı. Turnuvada farklı milli takımlarda forma giyen oyuncuların kaptanlık görevleri, kulüpler açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Alman ekibi Bayern Münih, üç oyuncusunun milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla zirvede yer aldı. Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK ile Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ise ikişer kaptanla Dünya Kupası'nda yer alan kulüpler arasında bulundu. Iğdır FK forması giyen Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'in ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla birlikte Iğdır temsilcisi de bu alanda öne çıkan kulüpler arasına girdi. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen Iğdır FK futbolcuları Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, sportif prestijin yanı sıra FIFA'nın Kulüp Fayda Programı kapsamında Iğdır FK'ya ekonomik katkı da sağlayacak. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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