Iğdır FK Adana Demirspor maçının ardından

Iğdır FK Adana Demirspor maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri, oyuncuların performansı ve lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulundular.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Iğdır FK- Adana Demirspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı Adana Demirspor futbolcularını tebrik ederek, "Hakikaten zor şartlarda mücadele etmelerine rağmen, uzun bir seyahat etmelerine rağmen verdikleri özverili mücadelelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Saygı da duyuyorum. Saha içerisinde bir şekilde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki hedefleri var, bugün de oyun içerisine baktığınız zaman hatalar yaptılar ama hatalara rağmen ben onların ortaya koyduğu karakterlerinden dolayı da Adana Demirspor'daki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Çok farklı bir maçın ortaya çıktığını söyleyen Üzülmez, "Bu tür maçlar kağıt üstünde çok kolay gibi görünür ama saha içerisinde mücadele etmediğiniz zaman, fiziksel anlamda rakibe uzak oynadığınız zaman, temas etmediğiniz zaman işte ne kadar sıkıntı yaşadığımızı 2-0'dan sonraki pozisyonda gördük. Çok değişik bir maçtı" diye konuştu.

Hedeflerine gitmek için çalıştıklarını belirten Üzülmez, "Bizim geldiğimiz günden itibaren, İbrahim Üzülmez olarak 10 haftalık periyotta bu maçla beraber 20 puan barajını yakalayarak 2 puanlık bir totemi yakaladık. Dolayısıyla bu süre içerisinde bu maratonda hedeflerimize ulaştık. Zaten bu puan barajı bizi bir şekilde zirveye götürür ama şunu söylemek gerekiyor, tabii ki saha içerisinde değiştirmemiz gereken çok yön de var. Çok fazla pas hatası yapıyoruz. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan memnunum ama tabi bazen gireni, çıkanı, vücut dili vesaire çok kolay işler değil. Çünkü arka planı güçlü bir takımız ve güçlü takımı da ayakta tutmak için, birlikte tutmak için de çok da kolay değil. Biz onu başardık. Bu süreç içerisinde başardık. Bundan sonraki süreçlere bu camiayı hedeflere götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligin zor olduğunu ifade eden Üzülmez, "Bu dikenli yolda da emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bu süre içerisinde şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Pendik, Sivas ve Amed deplasmanlarını da çok önemsiyoruz. Bu maçlardan istediğimiz maksimum puanları çıkarmak istiyoruz. Bir kez daha Adana Demir'deki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki sürede de biz istikrarlı bir şekilde yolumuza emin adımlarla devam ederiz" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor teknik direktörü Kubilayhan Yücel ise, şunları söyledi: "Genç çocuklarla iyi bir mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar, koştular, mücadele ettiler. Tecrübesizlik tabii ki. Her geçen gün biraz daha iyi oynamaya gayret ediyoruz. Rakibi tebrik ederim, gayet kaliteli ve tecrübeli bir ekip, onları da kutluyorum." - IĞDIR

