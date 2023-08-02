İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ataşehir'de yapılacak İçerenköy Spor Tesisi'nin temeli atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçedeki plan sorununu çözdüklerini ve tesisin 1 Kasım 2024'te tamamlanacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ataşehir'de yapılacak İçerenköy Spor Tesisi'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki plan sorununu titiz ve doğru bir çalışmayla sonuca kavuşturduklarını söyledi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la yaptığı görüşmeyi hatırlatması üzerine "3 genel başkanımızla sizinle paylaşamayacağım ama partimizin, güncel konuları, geleceğin konuşulduğu çok verimli sohbet ettik. Önümüzdeki günlerde alacağımız kararlara ve çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyelim." dedi.

İnşaat alanı toplam 26 bin metrekare olan ve otopark, kapalı yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzu gibi hizmetlerin verileceği İçerenköy Spor Tesisi'nin 1 Kasım 2024'te bitirilmesi planlanıyor.