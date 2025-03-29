Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, uzun süredir çalkantılı devam eden evliliğini geçtiğimiz hafta resmen sonlandırdı. İhanet skandalıyla uzun süre gündemde kalan çift, yollarını ayırırken, Icardi yeni aşkı China Suarez ile mutluluğa yelken açtı
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, uzun süredir çalkantılı giden evliliğini geçtiğimiz hafta Wanda Nara ile resmen noktaladı. İhanet skandalıyla gündeme gelen eski çift, yollarını ayırırken, Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile mutluluğu buldu.
YENİ BİR SAYFA AÇTI
Resmi boşanmanın ardından aşklarını gözler önüne seren Icardi ve China Suarez, sosyal medyada romantik anlarını paylaştı. Ünlü futbolcu, Suarez'i öperken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak adeta "Yeni bir sayfa açtım" mesajı verdi.
WANDA NARA YOLUNA L-GANTE İLE DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, kendisinden 14 yaş küçük L-Gante ile ilişkisini sürdürüyor. Boşanma sonrası tarafların birbirlerine göndermelerde bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin aşk dolu pozlarıyla tüm dikkatleri yeni ilişkisine çektiği yorumları yapıldı.