Icardi'nin yeni sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'in Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yıldız golcü de bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabının hikayesinde yayınladı. Arjantinli futbolcu, paylaşımda gol sevincinde kendisiyle özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısına da yer verdi.

İşte o paylaşım;