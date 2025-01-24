Icardi'nin yeni sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'in Galatasaray forması giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Suarez'in Galatasaray formasını giydiği bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Icardi, paylaşımda kendisiyle özdeşleşen gol sevincinin de yer aldığı 'Aşkın olayım' şarkısına da yer verdi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'in Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yıldız golcü de bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabının hikayesinde yayınladı. Arjantinli futbolcu, paylaşımda gol sevincinde kendisiyle özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısına da yer verdi.
İşte o paylaşım;