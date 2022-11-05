Icardi'nin radikal imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı karalar bağladı: Eyvah!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi derbi öncesi imaj değişikliğine gitti. Saçlarını beyaza boyayan Arjantinli golcünün yeni tarzı taraftarın beğenisini kazanmadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Icardi'ye esprili bir gönderme yaparak, "Eyvah! Saçını bu renge boyayan futbolcunun gol attığı görülmedi." yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi imajını değiştirdi.

SAÇINI BEYAZA BOYADI

Saha dışında yaşadıklarıyla sık sık gündeme gelen Icardi, saçlarında radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını beyaza boyayan Arjantinli yıldızın yeni görüntüsü taraftarı pek memnun etmedi.

TARAFTARDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Icardi'nin yeni imajı için yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Arjantinli yıldızın yeni saç rengine esprili bir gönderme yaparak, "Eyvah! Saçını bu renge boyayan futbolcunun gol attığı görülmedi." yorumlarında bulundu.