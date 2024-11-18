Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara'ya öfke kustu. Guido, "İğrenç insan artık başkasının sorunu" şeklinde bir paylaşım yaparak Wanda Nara'yı sert şekilde eleştirdi.
Süper Lig devi Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, yıldız futbolcudan ayrılan Wanda Nara için olay yaratan bir paylaşımda bulundu.
"İĞRENÇ İNSAN AİLEMDEN AYRILDI"
Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Guido yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.