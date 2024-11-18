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Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara'ya öfke kustu. Guido, "İğrenç insan artık başkasının sorunu" şeklinde bir paylaşım yaparak Wanda Nara'yı sert şekilde eleştirdi.

Süper Lig devi Galatasaraylı Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, yıldız futbolcudan ayrılan Wanda Nara için olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustuGuido Icardi

"İĞRENÇ İNSAN AİLEMDEN AYRILDI"

Yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Guido yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden ayrıldı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu

Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

milli takım kariyerinin bitirmeyi ve hatta hayatını bitirmeyi göze alarak bilrlikte olduğu wanda nın böyle bir ihanet ile ayrılması hiç doğru olmadı.zamanında yaptığının cezasının çekiyor icardi aslında

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

kardeşi daha güzelmiş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımetin:

Kadın tam bir narşit kendinden başkasının mutluluğunun düşünmeyen biri bu kadın 70 yaşına kadar 70 koca degiştirir. Cimbomlular yengeniz elden gitti

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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