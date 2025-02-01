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Icardi İstanbul'a geliyor

Icardi İstanbul'a geliyor
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Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Icardi, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için yola çıktı ve bugün havalimanında olacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"İSTANBUL'A GELİYOR"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arjantinli yıldız, bireysel antrenmanlarını İstanbul'da sürdürmek için yola çıktı ve bugün havalimanında olacak.

KULÜP DKTORU YALANLAMIŞTI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, geçtiğimiz günlerde Icardi hakkında, "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok" demişti.

8 GOLE KATKISI VAR

31 yaşındaki Icardi bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giydi. Arjantinli santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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