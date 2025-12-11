Haberler

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray, ayrılık sinyalleri veren Icardi'nin yerine AC Milan'dan Santiago Gimenez'i düşünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki Meksikalı golcü için resmi temasları kurdu. Gimenez için Galatasaray'ın tek talip olmadığı, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Real Betis, Sunderland ve Estudiantes'in de oyuncu için devrede olduğu belirtildi. Yönetim, Icardi'nin devre arasında gelecek cazip bir teklif olması halinde ayrılabileceği ve bu durumda Gimenez'i ilk alternatif olarak belirledi.

Ayrılık sinyalleri veren Mauro Icardi'nin yerine Galatasaray'ın düşündüğü yıldız golcü belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, AC Milan'ın 24 yaşındaki santrforu Santiago Gimenez için resmi teması kurdu.

SANTIAGO GIMENEZ İÇİN MASAYA OTURULDU

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Santiago Gimenez için görüşmelere başladığı öğrenildi. Milan'da aradığını bulamayan Meksikalı golcünün, düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı aktarılıyor. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle sonuçlanması hedefleniyor.

GENÇ GOLCÜYE YOĞUN İLGİ

Galatasaray'ın Gimenez için tek talip olmadığı belirtiliyor. Eintracht Frankfurt, West Ham United, Real Betis, Sunderland ve Estudiantes'in de oyuncu için devrede olduğu ifade ediliyor. Rekabetin yüksek olması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim süreci hızlandırmak istiyor.

ICARDI AYRILIYOR MU?

Mauro Icardi'nin devre arasında gelecek cazip bir teklif olması halinde ayrılabileceği konuşuluyor. Yönetim, olası bir ayrılık durumunda Gimenez'i ilk alternatif olarak belirledi.

