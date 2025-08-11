Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlık sonrası dönüş tarihini açıkladı. Arjantin'deki bir televizyon programında 1-2 ay içerisinde sahalara döneceğini belirten Icardi'nin, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaçırması bekleniyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de bazı maçlarda forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Tottenham ile oynadığı ve 3-2 kazandığı mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi'nin dönüşü dört gözle beklenirken golcü isim ülkesinde yaptığı açıklamada dönüş tarihini açıkladı.

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Icardi, "Sakatlığım yüzünden Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve müsabakalara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için onayım yok ama 1-2 ay içerisinde sahalara dönebileceğim" dedi. Antrenmanlara her gün devam ettiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Burada her şeyimiz mevcut. Odaklanıyoruz ve her gün idman yapıyoruz. Stadyum da oldukça yakın, buradan 10-15 dakika mesafede. Hayatımızın her anı burada geçiyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Yıldız ismin 2 ay sahalardan uzak kalması durumunda kaçıracağı maçlar şöyle; Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 16-18 EYLÜL'DE

Öte yandan Süper Lig'in yanında Şampiyonlar Ligi'ne de direkt olarak lig aşamasından başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi burada da bazı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Devler Ligi'nde lig aşaması maçları 16-18 Eylül tarihinde başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
