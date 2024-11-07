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Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşmesinden bir gün sonra, Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak gönderme yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki göndermeler devam ediyor. Wanda'nın Türkiye başlıklı açıklamasına Icardi'den Zürafalı gönderme geldi.

ZÜRAFAYI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Wanda'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

YÜZÜĞÜ ÇIKARMIŞTI

Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

bu sene haberler.com çok kötü gidiyorsunuz. yıllardır rakiptwyim

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