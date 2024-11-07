Icardi'den Wanda Nara'ya bomba gönderme

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki göndermeler devam ediyor. Wanda'nın Türkiye başlıklı açıklamasına Icardi'den Zürafalı gönderme geldi.

ZÜRAFAYI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Wanda'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında öpüşmesinden bir gün sonra Mauro Icardi, 1 Haziran 2022'deki Kenya gezisi sırasında bir zürafayı öperken çekildiği fotoğrafı yeniden paylaşarak Wanda Nara'ya göndermede bulundu.

YÜZÜĞÜ ÇIKARMIŞTI

Icardi, Galatasaray idmanına parmağında alyans olmadan çıkmıştı. Wanda Nara'nın daha sonrasında canlı yayında L - Gante ile öpüştüğü görüntüler yayılmıştı.