Haberler

Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 60'a çıkardı ve 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Bu golle Icardi, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Maçın ardından sosyal medya hesabından Hagi'ye duygusal bir mesaj paylaşan Icardi, rekorun ötesinde bir mirastan söz etti.

  • Mauro Icardi, Süper Lig'de attığı 60. golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
  • Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 70 gole ulaştı ve 3 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'nin 72 gol rekorunu geçecek.
  • Mauro Icardi, sosyal medyada Gheorghe Hagi'ye hitaben bir mektup paylaştı.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 60'a çıkardı. Arjantinli yıldız, bu golle 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI, ZİRVEYE GÖZ DİKTİ

Galatasaray formasıyla toplamda 70 gole ulaşan Mauro Icardi, 3 gol daha atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı kulüp tarihinin tüm kulvarlarda en golcü yabancı futbolcusu unvanını da ele geçirecek.

ICARDI'DEN EFSANEYE MEKTUP

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından Gheorghe Hagi'ye hitaben duygusal bir mesaj paylaşan Icardi, rekorun ötesinde bir mirastan söz etti. Arjantinli futbolcu, Hagi'nin Galatasaray'a yalnızca goller değil, kimlik, karakter ve gurur bıraktığını vurguladı.

Mauro Icardi'nin mektubu şu şekilde;

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Bizden önce Metin Oktay vardı.

Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.

Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.

Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.

Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğum söyleniyor.

Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.

Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin:

o sevgi benimle başlamadı.

Metin Oktay'la başladı.

Sizinle büyüdü.

Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu.

Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım.

Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün bir nesil "Ben Galatasaraylıyım" demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır.

İdol olmak, önemli goller atmak değildir.

İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.

Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız.

Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir.

Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.

Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle,

Mauro Icardi."

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

Sevgili tadında:)

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Adamın hissettiklerine bak ya Valla gözlerim doldu Fb'liyim şu duyguları malesef bize klüp ve futbolcular yaşatamadı,,!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 548.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıResul Çöl:

Metin Oktay,Hagi George,Emenuel İcardi,Osimen ne niceleri gerçekten futbol severlerin adından nahssettiği değerli yetenekler.Tabiki Galatasaray gibi bir büyük kulüp teşekkürler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title