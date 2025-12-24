Haberler

Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi

Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, Somaspor-Bursaspor maçında Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlar nedeniyle Bursaspor'a 342 bin TL ceza verdi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban cezanın tamamını kendi hesabından karşıladı. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor'a taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratları nedeniyle 342 bin TL ceza kesti.
  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor'a verilen 342 bin TL'lik cezanın tamamını ödedi.

Bursaspor, Somaspor ile deplasmanda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalarla karşı karşıya kaldı.

BURSASPOR'A 'LEYLA ZANA' CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,TFF 2. Lig'de oynanan Somaspor- Bursaspor mücadelesinde Bursasporlu taraftarlarların eski HDP milletvekili Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı. Bu doğrultuda PDFK, Bursapor'a 342 bin TL'lik ceza kesti.

CEZAYI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖDEDİ

İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor-Somaspor maçında verilen bu 342 bin TL'lik cezanın tamamını ödedi. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

İBursaspor'a Verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor