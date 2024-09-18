Üye Girişi
Haberler

İbrahim Hatipoğlu: 'Transferde 34.2 milyon Euro harcadık'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer döneminde yaptıkları harcamaları ve kulüp mali durumunu değerlendirdi. Toplamda 34.2 milyon Euro harcama yapıldığını belirten Hatipoğlu, bu yıl 25. şampiyonluk hedefinde olduklarını vurguladı.

- İbrahim Hatipoğlu : "Transferde 34.2 milyon Euro harcadık"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu :

"Bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro"

"Takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro"

"Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz"

"Avrupa Ligi'nde başarılı olacak kadromuz var"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transfer döneminde 34.2 milyon Euro harcadıklarını, 30 milyon 350 Euro da gelir elde ettiklerini söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futboldaki transferlerle ilgili konuştu.

Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, "Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon Euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin Euro. Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray'ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon Euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro. 4 milyon Euro'ya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce bu transferlerin 3'ünü gerçekleştirdik. 3 transferlerimizi elendikten sonra giden oyunculara bağlı olarak gerçekleştirdik. Şampiyonlar Ligi'nden elendik, hepimiz için üzüntü vericiydi. Yeni statüsüyle Avrupa Ligi de Galatasaray için önemli bir fırsat. Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz. Bu şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Avrupa Ligi'nde başarılı olacak kadromuz var. Sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu: 'Transferde 34.2 milyon Euro harcadık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor

İbrahim Hatipoğlu Galatasaray Futbol

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Torunları yaşındaki çocukların hayatını kararttı! Mide bulandıran olayda tutuklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sparta Prag Salzburg maçı hangi kanalda? Sparta Prag Salzburg maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) Bologna Shakhtar maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı? ABD seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçim tarihi ne, adaylar kim? Ziraat Türkiye Kupası yeni format nedir? Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });