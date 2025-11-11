İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan katıldı.

Türk futbolunu şaibeden korumak için kimseye taviz vermeyeceklerini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizler 16 ay önce Türk futbolunu hak ettiği noktalara taşıma sözüyle göreve geldik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. 'Temiz futbol' için çıkılan bu yolda başsavcılığımızın, emniyet teşkilatımızın, Türk futbol ailesinin ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Ancak her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır. Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir" diye konuştu.

'YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİĞİYLE TÜRK FUTBOLUNA YENİ HAKEMLER KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Yapılan anlaşmayla Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Yeditepe Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçlıyoruz Merkez Hakem Kurulu'nun bilimsel tespit ve önerileri doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında hakem adayları özel eğitimden geçirilecek. Somut hedeflere dayalı projede son teknolojik imkanlar kullanılarak, performans analizleri yapılacak. Yeditepe Üniversitesi'nin akademik altyapısıyla, aday hakemler yoğun teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ortak seminer ve projelerle eğitimleri desteklenecek. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri yakından takip edilecek. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme becerileri güçlendirilecek. Hakemliğe gönül vermiş adayların, kişiye özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılmaları sağlanacak. Mevcut hakemlerimizin başarısını artırmak için de bilişsel ve mental seviyelerini yükseltmeye yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak. Buradan kıymetli basın mensuplarımız aracılığıyla Türk futbolunun değerli paydaşlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BEDRETTİN DALAN: BİLİM VE TEKNOLOJİ HER SAHADA ÇOK ÖNEMLİ HALE GELDİ

Bilim ve teknolojinin her alanda çok önemli hale geldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Böyle bir aktiviteyi beraber başlattık. Bugün bilim ve teknoloji her sahada çok önemli hale geldi. Sporda da çok önemli hale geldi. Etik en önde gitmesi gereken şey. Atatürk'ün o sözü tarih boyunca geçerli. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim.' Bu değerlere sahip olmayan insanlar, hangi meslekte olursa olsun geçerli insanlar olamazlar. Türk futbolunda uzun zamandır herkesin bildiği ama kimsenin cesaret edemediği yaraya neşter vurduğu için başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Başlamak başarmanın yarısıdır derler, inşallah bu işin içinden tertemiz çıkarsınız. Bu çalışmalar çok daha önce başladı. Belli bir noktaya geldik. Bütün detaylarıyla hazırlandı. İyi bir neticeye ulaşacağız.. Üniversitemiz bu konuda yetkin çalışmalar yaptı. En fazla 1, 1.5 sene sonra daha eğitimli kendi konusunu çok daha iyi bilen, çok güzel bir başarıya imza atacağız. Konu sadece hakemler değil. Futbolcuların da iyi eğitilmesi ve Avrupa standartlarına getirilmesini istiyorum. Avrupalı futbolcular 120 dakika koşuyorlar, yeni başlamış gibi. Bizim profesyonel ekiplerimizin 60'ıncı dakikadan sonra nefesi kesiliyor. Bu bilimsel bir mesele. Batılılar bunu çözmüş. Üniversitemiz ile federasyon arasındaki ikinci anlaşmada da bunu çözeriz. Her şey bilimsel olarak belli. Biz yabancıları hayranlıkla izlerken, aynı keyifle kendi takımlarımızı da seyredelim. İnşallah o noktaya bilim ve teknolojiyi kullanarak geliriz" şeklinde konuştu.