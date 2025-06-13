İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İspanya maçına dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisine İspanya maçını Konya'da oynamak istediklerini dile getirdiğini söyleyerek, ''İspanya maçını Konya'da oynayacağız. Oyuncu arkadaşlarımız Konya'yı uğurlu buluyor. Öyle bir düşünceleri oldu.'' dedi.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne eylül ayında başlayacak. E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk maçta EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İspanya maçına dair açıklamalarda bulundu.

''FUTBOLCULAR KONYA'YI İSTEDİ''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların İspanya maçını Konya'da oynamak istediklerini açıklayarak, ''Gürcistan maçı sonrası İspanya maçını Konya'da oynayacağız. Oyuncu arkadaşlarımız Konya'yı uğurlu buluyor. Öyle bir düşünceleri oldu. Konya taraftarı da milli takıma güzel sahip çıkıyor. Onların isteği üzerine İspanya maçını Konya'da oynamak için planlamasını yaptık.'' dedi.

TÜRKİYE'NİN KONYA KARNESİ

Konya'da daha önce 7'si resmi, 1'i özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan milliler, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı alınan 2-1'lik unutulmaz karşılaşmada Konya'da oynanmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAliya:

Türkiye'nin en gelişmiş ilidir. yolları parkları, her sokakta tatlı su çeşmesi, tüm ev leri temiz ve ücretsiz, bisiklet yolları. milliyetçilik ve itikatlafa birleşince tabi ki Konya... Futbolcular Zeki insanlardır nerde kazanacaklarını biliyorlar...

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