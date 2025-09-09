İbradı Spor Köyü Üçüncü Yılında 2 Bin Genç Sporcuyu Ağırladı

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nde kurulan VE 2023 yılında açılan spor köyü, üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin sporcu, eşsiz doğa ve kültürle iç içe kamp yapma imkanı buldu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Metin Bulut, bu yılki yaz kampında İbradı Spor köyünde 2 bin minik sporcu ağırladıklarını söyledi. Üçer aylık kamp döneminde son üç yılda yaklaşık 6 bin minik sporcuyu spor köyünde ağırladıklarını söyleyen Bulut, "Tesisimizi bu yıl üçüncü kez minik sporcularımıza açtık. Dünyanın en iyi turizm köyünde bulunan tesisimizde 3 aylık kamp döneminde yine 2 bin civarında sporcu kamp yaptı" dedi.

İbradı'daki Spor Köyü, çocuklara spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra, kültürel bir keşif fırsatı da verdiğini dikkat çeken Bulut, "İbradı Ormana spor köyünü Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bölgemizdeki öncelikle amatör spor kulüplerimizin çocuklarımızın kamp merkezi olarak devam ettik ve bu yılda çok sayıda kulüplerimizin destekleriyle minik çocuklarımız İbradı Ormana spor köyünde turnuvalarını, antrenmanlarını, kamplarını yaparak son derece tertemiz temiz, oksijeni bol serin bir havada, çocuklarımız, spor kulüplerimiz takımlarımız buradaki kamplarını ve antrenmanlarını yaptılar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA