İBB Spor Başkanı Keleş, milli güreşçiler ile bir araya geldi

İSTANBUL (DHA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettikleri madalyalarla Türkiye'yi gururlandıran milli güreşçiler Kerem Kamal, Yunus Emre Başar, Burhan Akbudak, Ahmet Uyar ve Osman Göçen ile antrenör Cenk İldem, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.

Şampiyonayı Budapeşte'de takip ettiğini ifade eden Fatih Keleş, "İyi bir atmosferdi, Türkiye açısından tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Avrupa Şampiyonası oldu. Bugüne kadar en fazla 16 madalya kazanmışız, bu şampiyonada milli takım 17 madalya ile bir başarıya imza atmış oldu. Kadınlarda 4 madalya elde ettik, serbest stilde erkeklerde 6 madalya elde ettik. Grekoromende de 7 madalya kazandık. Burada kulübümüzün sporcularının da katkıları büyük, 5 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Çok heyecanlı, çok keyifli maçlar yaşandı. Talihsizliklerle de bazı madalyalar elimizden kaçmış oldu ama güzel müsabakalar oldu. Bundan sonraki turnuvalarda bu bir vesile olacak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, oraya hazırlanacağız" dedi.

Serbest stil 86 kiloda Türkiye'ye bronz madalya getiren Osman Göçen ise "Daha önce gençlerde madalyalarım var, büyükler kategorisinde ilk madalyamı kazandım. İnşallah önümüzdeki maçlarda altın madalya kazanacağım. Ağustos ayında İslam Oyunları var, inşallah orada ülkemi temsil edeceğim. İnşallah orada altın madalya kazanırım" ifadelerini kullandı.