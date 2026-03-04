Haberler

Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor Haber Videosunu İzle
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
  • Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ta oynadığı 5 maçta 4 gol attı.
  • Hyeon-gyu Oh, Türkiye Kupası'nda ilk kez oynadığı maçta gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN 4 GOLLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra'dan geldi.

OH YİNE GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi. Türkiye Kupası'nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem