Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan ve ikinci başkanlık görevini üstlenecek olan Hüseyin Yücel, "Seçimin kazananı Beşiktaş. Yarından tezi yok kolları sıvayıp yola çıkıyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa Hasan Arat seçildi. Siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Arat'ın yönetim kurulu listesinde bulunan ve ikinci başkan olarak görev alacak Hüseyin Yücel de sonuçların açıklanmasının ardından duygularını sıcağı sıcağına İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Yarından tezi yok kolları sıvayıp yola çıkıyoruz"

Kendilerine bu görevi layık gören genel kurul üyelerine teşekkür eden Yücel, "Seçimin kazananı Beşiktaş. Buraya gelen tüm kongre üyelerimize, bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza minnet borcumuz var. Bundan sonra bu teveccühlerine elimizden geldiğince çalışarak cevap vermek için yarından tezi yok kolları sıvayıp yola çıkıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL