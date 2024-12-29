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Hüseyin Yücel: Beşiktaş İçin 86,8 Milyon Euro'luk Güç Birliği

Hüseyin Yücel: Beşiktaş İçin 86,8 Milyon Euro'luk Güç Birliği
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Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün ekonomik sorunlarını çözebilmek için önemli projeler ve sponsorlarla güç birliği yaptığını açıkladı. Yücel, Beşiktaş'a olan sevgisini ve sorumluluklarını vurguladı.

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel, "86,8 milyon avronun Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ancak benim için gerçek." dedi.

Yücel, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü seçimli genel kurulda açıklamalarda bulundu.

"Ciddi sorumluluk" üstlendiklerini belirten Hüseyin Yücel, "Beşiktaşımız'ın geleceği hepimizin omuzlarında. Ama biliyorum ki, güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımız günden bu yana tüm sorulara yanıt verdim. Uzatılan hiçbir mikrofonu geri çevirmedim. Sadece tek bir amacım vardı. Hiçbir Beşiktaşlının tek bir sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık 2023'teki kongresinde yönetim kurulu listesine dahil olma sürecini anlatan Yücel, "Ben babadan Beşiktaşlıyım. Benim Beşiktaş sevdam dün başlamadı. Bugün de bitmeyecek. Sayın Hasan Arat'ın geçen seçimden önce içerisinde bulunduğu durum, kanıma dokunduğu için yönetimine girdim. Ne ikinci başkan olmayı istedim, ne de başka bir makam ya da mevkii kovaladım. Benim için 'Geçmişin devamı, hain, darbeci' dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Çünkü çok iyi biliyorum, bunlar sadece seçim kazanmak için tutundukları bir söz. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten ve menfaatlerini korumaktan başka bir şey yapmadım. İlla ki hatam olmuştur. Ancak benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden bugün alnım açık, dimdik karşınızdayım." ifadelerini kullandı.

"Koltuk değil Beşiktaş sevdalısıyım"

Hüseyin Yücel, başkanlık yarışındaki rakibi Serdal Adalı'yı seçim sürecinde yaşananlar nedeniyle eleştirdi.

"Sürekli sinirli, gergin, polemikten beslenen, bel altı vuran, Beşiktaş Başkanı'na 'Sen kimsin?' diyecek kadar kontrolünü kaybeden birini mi, yoksa hedeflerinden biri tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek kadar cesaretli birini mi istiyorsunuz?" sorularını yönelten Yücel, şöyle devam etti:

"Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde 'Son seçimim' deyip, yine hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza çıkmayacağım. Bir yıldır süren mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım. Beşiktaş armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Rakibimin projelerini bürokrasi sopasıyla baltalamadım. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım. Benim sosyal medya trollerim yok. Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum."

"Gelir ekosistemi oluşturdum"

Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntılarını çözebilmek adına önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Bu işler parasız olmaz. Bu yüzden bir gelir ekosistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle düğmeye bastım. 86,8 milyon avronun Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektörlerinde öncü şirketler, Beşiktaş için omuz omuza vererek sponsor oldu. Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ancak benim için gerçek. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Sizden 3 ay, 5 ay, 1,5 sene sabır beklemiyorum. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki 3,5 sene durmadan Beşiktaşımıza hizmet edeceğiz."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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