Hüseyin Eroğlu: Bütün pozitif istatistiklerde zirvedeyiz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına güçlü bir kadroyla çıkmak istediklerini belirtti.

Geçen hafta Eyüpspor'un yenilmesiyle ligin bitimine 6 hafta kalan Süper Lig'e çıkmayın garantileyen Samsunspor'da Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'na oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor.

Formayı adaletli dağıttığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Kimi zaman 5, kimi zaman 7 eksiğe rağmen mazeretlere sığınmadan aşağı yukarı aynı kalitede futbol oynayabilmek beni çok gururlandırıyor. ve taraftarlarımız ve futbol yorumcularının bize güveni de çok önemli. Eksiklerimize rağmen taktik ve form durumu gereği bir hafta önce 11'de başlayan oyuncuyu kadroya almadığımda eleştiri dahi olmadı. Formayı adaletli dağıttığım konusunda futbolcuları ve kamuoyunu ikna edebilmiş olmam çok önemli" şeklinde konuştu.