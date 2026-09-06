Çimşir: Sihirli Değneğim Yok, Oyuncular Reaksiyon Gösterdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından elinde sihirli bir değneğin olmadığını belirterek, oyuncuların önemli bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'da takımın başında sahaya çıkan Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Çimşir, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kısa sürede oyuncularımız reaksiyon verdiler. İstekleri ve arzuları çok iyiydi. Böyle bir kadronun kurulmasında emeği geçen başta Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere herkese teşekkür etmek gerekiyor. Büyük bir emek verilerek bu kadro kuruldu. İyi bir maç oldu. Parça parça eksikliklerimiz var ancak bunların çalışılarak giderilebilecek eksiklikler olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı"

Takımla kısa süredir birlikte olduklarını hatırlatan Çimşir, "Pratikte çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Cuma günü sadece taktiksel anlamda çalıştık. Bu sürede oyuncuların enerjilerine dokunmaya çalıştık. Konuşarak ve teorik olarak bazı şeyler anlattık. Antrenmanlardaki istekleri bize zaten geri dönüş vermişti. Maça da istediğimiz gibi başladık. Oyuncu grubunun isteğinden memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Elimde sihirli değnek yok"

Takımın geleceğine güvendiğini vurgulayan Hüseyin Çimşir, "Benim elimde sihirli değnek yok. Bu işi yapan oyuncular. Üç günde yapabileceğimiz şeyler de kısıtlı. Ancak kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bu sezon Trabzonspor her zaman zirveyi hedefleyecek. Bu takıma güveniyorum. Bunu bir hayal olarak sunmuyorum. Bu oyuncuların 3 kulvarda da yarışın içerisinde olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Onuachu'nun şanssızlığını kırması önemli"

Paul Onuachu'nun sakatlık durumuyla ilgili de bilgi veren Çimşir, ciddi bir problem bulunmadığını belirterek, "Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok. Her oyuncuyla konuştuğum gibi onunla da konuştum. Rahmetli Özkan Sümer'in bir sözünü kendisine hatırlattım. Bir forvet oyuncusu pozisyona giriyorsa mutlaka atacaktır, korkmayın. Bugün de pozisyonlara girdi ve golünü attı. Şanssızlığını kırdı. Adım adım ileriye doğru gideceğiz" dedi.

"Trabzonspor her maça favori olarak başlamalı"

Trabzonspor'un sahaya her zaman kazanma anlayışıyla çıkması gerektiğini ifade eden Çimşir, "Trabzonspor'un her oynadığı maça favori olarak başlaması gerekiyor. Her zaman bu tarz oynamaya çalışacağız. Oyuncu grubuyla bu yolu adım adım yürüyeceğiz. Biz oyunculara bu süreçte sadece dokunuş yapmaya çalıştık. Çok fazla bir şey yapmadık. Kazandıkça güvenleri artacak, oyun da yukarı çıkacak. Bazı problemlerimiz ve geçiş oyununda sıkıntılarımız var. Bunları düzeltmek için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı