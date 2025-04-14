Hulusi Belgü: Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor

Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, müsabakanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK BİZE BÜYÜK BİR MUTLULUK VERİYOR"

Belgü, 2-1 aldıkları seriyle ilgili, "Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Gayet iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir takımımız var. Bu sezon ne yazık ki bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Bunları en aza indirerek daha iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ, KUPAYI GETİRECEKLER"

Finalde VakıfBank ile yapacakları şampiyonluk serisini değerlendiren Belgü, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank, bizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde elemişti. Çok ciddi ve iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da iyi bir sonuç alarak kupayı Fenerbahçe'ye getirecekler" ifadelerini kullandı.

BOZKURT: HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Bozkurt ise, "Çok mutluyuz. Galatasaray gibi önemli bir rakibimizi yendik. İnşallah final serisini de alıp şampiyon olacağız. Fenerbahçe'ye de bu yakışır. Hedeflerimiz çok büyük. Avrupa şampiyonluğunu istiyoruz. Bu sezon kısmet olmadı ama inşallah seneye üstüne koyarak ilerleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

RAKİP VAKIFBANK

Sarı-lacivertliler, finalde VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Daikin ise üçüncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Fenerbahçe Medicana normal sezonu 1. sırada tamamlarken Galatasaray Daikin ise 4. sırada bitirmişti. Bozkurt, final serisinde karşılaşacakları VakıfBank ile ilgili, "Daha önce yenmiştik. Yine yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.