Hull City, Türkiye'de Kamp Yapmaya Geldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için Corendon Airlines'ın Hull City için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile Türkiye'ye geldi.

Hull City, "Tigers on Tour" etkinliği kapsamında 13-20 Temmuz tarihleri arasında TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak. Oynanacak hazırlık maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Jared Dublin'in de katılımıyla 15 Temmuz Salı günü saat 15.00'te TFF Riva Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenlenecek.

Acun Ilıcalı, 100'e yakın Hull City taraftarını Türkiye'de ağırlıyor

İstanbul'da 13-20 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak olan Hull City takımını taraftarları da yalnız bırakmayacak. 100'e yakın şanslı Hull City taraftarı, kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve kulübün seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın katkılarıyla 13-20 Temmuz tarihleri arasında Sergej Jakirovic'in A takım kadrosuyla birlikte İstanbul'da sekiz gün geçirecek ve unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Taraftarlar, kamp sürecini ve dostluk maçlarını yakından takip etmenin yanı sıra; İstanbul'da gerçekleşecek sosyal etkinliklere, şehir turlarına ve çeşitli sürpriz aktivitelere katılacak. Tatilin üç gününü ise Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden biri olan Çeşme'de geçirerek güneşin, denizin ve eğlencenin tadını çıkaracak. Acun Ilıcalı daha önce de sezon öncesi kamplarda Hull City taraftarlarını Antalya'ya ve İstanbul'a tatile getirerek ağırlamıştı. - İSTANBUL