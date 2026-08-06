Beşiktaş'ın Hradec Maçı Kadroları Açıklandı
HRADEC Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Malsovicka ArenaHakemler: Horatiu Feşnic, Alexandru Cerei, Alexandru Mihai Voda (Romanya)Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak,...
HRADEC Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Malsovicka Arena
Hakemler: Horatiu Feşnic, Alexandru Cerei, Alexandru Mihai Voda (Romanya)
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Dancak, Darida, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh
Kaynak: AA