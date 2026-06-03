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Çağrı Karakuş, Körfez futbolunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor

Çağrı Karakuş, Körfez futbolunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor
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Hollanda doğumlu Türk futbolcu Çağrı Karakuş, Birleşik Arap Emirlikleri Second Division ekiplerinden Al Rams SC'de 20 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yaptı.

Hollanda doğumlu Türk futbolcu Çağrı Karakuş, forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri Second Division ekiplerinden Al Rams SC'de istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

100 yılı aşkın geçmişe sahip Al Rams SC'de görev yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon boyunca hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında forma giydi. Karakuş, 20 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, toplam 1.635 dakika sahada kalarak takımının düzenli forma giyen isimleri arasında yer aldı.

Futbol kariyerine Almanya'da devam eden ve burada Türkspor Augsburg, Cronenberger SC ile ASV Mettmann formalarını giyen Karakuş, son yıllarda kariyerini Körfez bölgesinde sürdürdü. Başarılı savunmacı, daha önce Real Madrid efsanesi Michel Salgado'nun başkanlığını yaptığı Fursan Hispania FC kadrosunda da görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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