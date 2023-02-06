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Hollanda'daki maçlarda depremden dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Spor Haberleri

Hollanda'daki maçlarda depremden dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda'da bu hafta oynanacak futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Spor

Kahramanmaraş Hollanda Suriye Futbol Spor Haberler

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