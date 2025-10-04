Haberler

Hırvatistan'da Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı

Hırvatistan'da Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda Aysel Özgan ve Murat Oğuz, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde mücadele etti.

Aysel Özgan ve Murat Oğuz, başarılı performanslarıyla şampiyonada aldın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.