Hırvatistan'da Milli Sporcular Altın Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan ve Murat Oğuz, altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular, 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde mücadele etti.

Aysel Özgan ve Murat Oğuz, başarılı performanslarıyla şampiyonada aldın madalyanın sahibi oldu.