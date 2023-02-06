Hıçkıra hıçkıra ağladı! Deprem yerindeki Gökhan Zan'dan yürek yakan çağrı: Su yok, kimse yok, lütfen sesimizi duyun

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hatay doğumlu futbolcu Gökhan Zan, depremde yıkıma uğrayan memleketi için çağrıda bulundu. Deprem bölgesinden yürek yakan paylaşımlar yapan Gökhan Zan, "Allah'ım yardım, Hatay bitti. Su yok, internet yok, kimse yok. Ne olur sesimizi duyun yalvarıyorum" çağrısında bulundu.

Uzun yıllar A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terleten eski defans oyuncusu Gökhan Zan, 7.7'lik depremde yıkıma uğrayan memleketi Hatay'dan yürek yakan çağrıda bulundu.

"ŞARJIM BİTİYOR"

Sosyal medyada canlı yayın açan Gökhan Zan, "Yaşlı bir teyzenin seslenişi kulağımda kaldı. Yavrum ne olur yardım et diyordu. Şarjım azalıyor, kimse yok burada" dedi.

"SU YOK, KİMSE YOK, SESİMİZİ DUYUN"

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Zan, "Allah'ım yardım, Hatay bitti. Yalvarıyorum sesimizi duyun. İnternet yok, su yok, yardım yok, kimse yok. Hatay terk edilmiş. Ne olur sesimizi duyurun, ne olur sesimiz olun" notunu düştü.

TANDOĞAN'DAN DESTEK

Gökhan Zan'ın eski takım arkadaşı Ali Tandoğan da paylaşımın altında çağrıda bulundu. Tandoğan, "Hatay'da durum çok kötüymüş. Lütfen Hatay'a yardım edelim" ifadelerini kullandı.