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Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme kararını 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıkladı.

Koç'un açıklamalarından satır başları;

"2 alternatifimiz var aslında. Herkes bir alternatif üzerinde odaklandı. İki tane uç alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, kendi göbek bağımızı kesip, her gün ölmektense bir gün ölmeyi düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Ben ve arkadaşlarım, hem dik dururuz hem eğilmeyiz ama önemli olan bizlere bunları yapanlar en büyük gücü, son yıllarda Fenerbahçe camiasının eskisi kadar kenetlememesinden, son yıllarda çok fazla çatlak ses olmasından! Artık bizler de fabrika ayarlarına dönmeliyiz. Bugün ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu genel kurul kararını almak zorundaydık! Bir gece önce gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve bundan sonra bize yaşatacaklarını tahmin ettiğimiz için. En kısa zamanda genel kurulu toplayıp Fenerbahçe'nin bir ve yekvücut olduğunu gösterip gerekli adımları atmak için, en iyi kararın genel kurula gitmek olduğuna karar verdik. Pazar akşamı Samandıra'ya gittik ve futbolcularımız, İsmail Kartal hocamız, teknik kadro, hepsiyle bir odaya girdik. Kaptanlar söz aldı, hocamız söz aldı. Onlar doğal olarak, Trabzon'dan olağanüstü bir kenetlenme ile gelmiş ve, "Sonuna kadar emeğimizle, terimizle, kanımızla, mücadele etmek istiyoruz. Şampiyon olacağız" dediler. Tek tek opsiyonlara girmeden özet görüşleri paylaşacağım. Hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en kötü tercihtir, muhakkak bir şey yapmalıyız dendi. Ne yapılacaksa, kademeli, ölçülü ve zamanlaması doğru olmalı dendi. Kamuoyuna ve yetkililere en güçlü mesajı verirken, bize de en az zarar veren formülleri seçmeliyiz dendi. En uç opsiyonlardan biri olan ligden çekilme, hepinizi anlıyorum. Bu tiyatronun figüranı olmayalım diyorsunuz. Ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmamak arasındaki dengeyi de iyi düşünmemiz gerekiyor."

"LİGDEN ÇEKİLME EN SON ADIM OLMALI"

"Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı."

"FUTBOL FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz."

"ASKIYA ALMAK DEMEK, AMATÖR KÜME DEMEK"

"Bunun için hazırlıklı olmamız gerek. Faaliyetlerimizi başka bir alanda devam ettireceğimiz alanda hazırlık olmamız gerek. Buradaki haksızlık devam ederse, bir bacağımız yurt dışında olsun görüşü var. Ancak askıya almak demek, amatör kümeden başlamak demek tekrar hazır olduğumuzda. Bunu da aşarız bir nebze. Süper Lig'de bir kulüple birleşiriz. Ama bunların en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerek. Doğru düzgün bir yurt dışı yapılanmamız, bu konuyu gündemimize getirmiyoruz."

"UEFA'DAN GAYRIRESMİ GÖRÜŞ ALDIK"

"Ligden çekilmenin ikinci yöntemi, üst üste iki maça çıkmamak. Hukuken ne demek, öncelikle UEFA ile konuştuk. Gayriresmi görüş aldık. "Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz?" Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler. Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil. Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti verilmesi söz konusu. Biliyorsunuz, 7405 sayılı spor yasası gereğince, beş senede toplam iki yıl, bir seferde bir yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle ellerine büyük bir koz veriyor oluruz. Onlara keyfi bir şekilde yöneticiliği düşürme hakkı vereceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (13)

veli İdi:

:))) koç’um yaa. Fırıldak:))

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tamer durmaz:

Geçen sende de gs yapıyordu bunu demekki böyle oluyor bu işler

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Murat Ülger:

Fıkra bu kadardı.

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ibrahim eren:

Başkan belki kimse senin yüzüne doğruları söylememiştir ben söyliyim. Koskoca Fenerbahçe 10 yılda en az 3 kez şampiyon olmalıydı. Sen Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanısın. Şampiyonluk olmayınca işin gücün goy goy

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İsmail Sari:

şovunu gine yaptı ulan futbolcular ceza yemesin diye yaptığı şovlara bak tarihi boyunca böyle fırıldak görülmedi türkiye futbolu ali koç yüzünden bu hale geldi

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Zübeyir Kıvrak:

DÖNEKLİK KAPIDA BAŞLADI DESENİZE....

26
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Ismail Manav:

Bir deli kuyuya taş attı, 250 akıllı zor çıkardı!

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Mustafa Cesur:

otun yemedi elllaaam

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muro baba:

FIRILDAK ali den masallar

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esrefpasali:

tum camia adalet olmadigindan bu sartlarda cekilme karari almanizi bekliyordu, cogu blof diyordu, cogunlugun dedigi oldu blof, cikti. 7/24 tum spor aktivitelerine odaklanip, haksizliga itiraz etmeniz gerekecek, bu profesyonel eleman gerektirir, bu kapasiteyi FB de ben goremiyorum...FB yi maskara ettiniz istifanizi 4 gozle beklerim...sikeci takim lekesinide camiaya gitmeden izah ve kabul ettirmeniz gerekir diye dusunuyorum...

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