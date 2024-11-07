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Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, bu golle birlikte turnuvadaki her maçta gol sevinci yaşamış oldu.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, maçın başında Avrupa golcüsü Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.

6. DAKİKADA FÜZE YOLLADI

Yunus Akgün, bu sezonki başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçının 6. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: TRT

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: TRT

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: TRT

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyorGÖRÜNTÜ: TRT

AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇTA GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

TOTTENHAM EFSANESİ BİLE ŞAŞIRDI

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus Akgün'ün golünün ardından "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama! Birdenbire öne geçtiler" yorumu yaptı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Güzel gol attı ama Oshimen'i tek geçerim.Adam resmen döktürüyor beaaah.çatlayın da patlayın fenerliler...

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Takım hep 10 kişi oynuyor, barış yılmaz top toplayıcısının bile senden daha fazla katkısı var.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Filistin’e destek için tebrikler Galatasaray. İnsallah bu gece mükemmel bir galibiyet alırsınız.

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Galatasaray gerçekten Avrupa takımı futbolu oynuyor zaten Avrupa da tek başarı elde eden takım Galatasaray ha bu arada Trabzonspor taraftarıyım doğruya doğru bütün takımlarımıza başarılar

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