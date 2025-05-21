Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

BOMBA FENERBAHÇE İDDİASI

Tarzıyla yıldız futbolcu Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü. Güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve oyun tarzıyla Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü.

TRANSFERİ SESSİZCE TAMAMLADILAR

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre transfer tamamlandı ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Bol, yaptığı açıklamada, " Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsünü transfer etmişler. Korkudan açıklayamıyorlar. Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya. Nijeryalı golcü bu sezon Şanlıurfaspor ile çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.