Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre, Ogundu Fenerbahçe'ye transfer olduğu ancak henüz resmi açıklama gelmedi.

TFF 1. Lig'den düşen Şanlıurfaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

BOMBA FENERBAHÇE İDDİASI

Tarzıyla yıldız futbolcu Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü. Güçlü fiziği, patlayıcı hızı ve oyun tarzıyla Victor Osimhen'e benzetilen Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu ileri sürüldü.

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

TRANSFERİ SESSİZCE TAMAMLADILAR

Gazeteci Emre Bol'un iddiasına göre transfer tamamlandı ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Bol, yaptığı açıklamada, " Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsünü transfer etmişler. Korkudan açıklayamıyorlar. Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya. Nijeryalı golcü bu sezon Şanlıurfaspor ile çıktığı 19 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Kaynak: Haberler.Com / Alper Kızıltepe - Spor
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü

Gittiği yeri gören herkes aynı soruyu soruyor
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

illa osimhen e benzeyen adam alcak bizim fener ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bravo yılın transferi bommmbaaa. tıss. millet Osimhen, morata, icardiyi l hatta leroy saneyi alsın sen de git Şanlıurfaya belkide ırgatlık yapmaya gelip hasbel kader futbolcu olan adı bilmem ne, onu al harika ya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.