Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an
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Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya tribünlerdeki bir görüntü damga vurdu. Sarı-kırmızılı iki taraftarın formalarının arkalarına Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın isimlerini yazdırdığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi tribünlerde çekilen bir fotoğraf maça damga vurdu.

FORMAYA ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI'NIN İSMİ

Sarı-kırmızılı iki taraftarın Galatasaray formalarının arkasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın isimlerini yazdırdığı görüldü. Sosyal medyaya paylaşılan bu görüntü günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

İşte o görüntü;

Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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