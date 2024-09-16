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Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da deneyimli antrenör Şenol Güneş'in bordo gömleği futbolseverler tarafından çok konuşulmuştu. Güneş'in gömleğinin fiyatının 2 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçına sahne oldu. Heyecan seviyesi yüksek mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise 39. dakikada Gedson Fernandes attı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Yıllar sonra Trabzonspor'a imza atan başarılı antrenör Şenol Güneş'in mücadeleye bordo-mavili gömlekle çıkması ise izleyenler tarafından çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede gömleğin markasını tespit etti. Gömleğin fiyatının 1975 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Güneş'in o gömleği;

Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Mert Ali null:

adam milyonların önüne çıkıyor LCW den giyse onada bir kulp bulursunuz boş yapmayın bırakın milletin giyim kuşamını

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Aslan Öztürk:

Kral .

23
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Mehmet Şafak:

Dünya kupasında 3. Yaptığı dönemde de elbisesi çok konuşulmuştu. Şehrin en değerli futbol adamını bırakın işini yapsın.

18
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Kerim Köroğlu:

dünyaya gelmiş nadide bir çiçek adammm adammm )))))

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Murat Kuş:

Damat Dan almış

8
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Ufuk Tiryaki:

Ya arkadaş ne boş işlerle uğraşıyor millet 500000 liralık gömlek giyse ne farkeder içindeki insan önemli olan

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Yorumların Efendisi:

Benim gibi pazardan aldığı 200tl.lik gömlekle dolaşacak değil. Hocaya yakışır.

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Seçilmiş kişi:

Bizim milletin mayası buna müsait yeter ki parayı bulsun

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