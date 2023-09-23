Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi
Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada Serdar Gürler'in kendi kendine yere düşmesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Bu olay, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu ve Gürler'in yerde kalış pozisyonuna kimse anlam veremedi.
Galatasaray'ın, Başakşehir'e konuk olduğu maçta Serdar Gürler'in rakip ceza sahasında kendi kendine yere düşmesi futbolseverleri ayağa kaldırdı.
DALGA KONUSU OLDU
32 yaşındaki futbolcunun kendi kendine yere düştüğü anlar kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alırken çok sayıda futbolsever de başarılı futbolcuyu eleştiren yüzlerce yorum yaptı.
İşte Serdar'a yapılan bazı yorumlar;
İşte Serdar'ın düştüğü o anlar;
Kaynak: Haberler.com / Spor