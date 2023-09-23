Herkes onu konuşuyor! Serdar Gürler'in yerde kaldığı pozisyona kimse anlam veremedi

Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada Serdar Gürler'in kendi kendine yere düşmesi futbolseverlerin dikkatini çekti. Bu olay, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu ve Gürler'in yerde kalış pozisyonuna kimse anlam veremedi.