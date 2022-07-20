Herkes kim olduğunu merak ediyordu! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim - Haberler

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Herkes kim olduğunu merak ediyordu! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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İngiltere'de yayınlanan bir erkek dergisi, 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını" seçti. Herkesin kim olduğunu merakla beklediği isim eski golf profesyoneli Paige Spiranac oldu. Güzel isim, bir kulüpte eğlenirken objektiflere yansıdı.

Dünya genelinde yayın yapan çeşitli dergiler, hayranlarının ilgisini çekmek adına çeşitli yarışmalar ve ödül törenleri gerçekleştiriyor. İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan ünlü bir derginin seçtiği 'yaşayan en çekici kadın'ın kim olacağı çok merak ediliyordu, bu isim sonunda belli oldu.

ESKİ GOLF OYUNCUSUNU SEÇTİLER

Dergi, yapılan kapalı oylama sonucunda 2022'nin "Yaşayan en çekici kadınını", eski golf oyuncusu Paige Spiranac olarak belirlendi. Sarışın güzel, yüz hatlarının haricinde sportif fiziğiyle de göz kamaştırıyor.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İngiltere'de bu senenin en çekici isminin kim olacağı merakla bekleniyordu. Bu unvanı alan Paige Spiranac, bir gece kulübünde eğlenirken objektiflere yansıdı. İlginin güzel ismin üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

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Yorumlar (3)

mert barlik:

Çok itici.

Cevap Yaz 67 26 Yayından Kaldır
ÖNDER ÇELİK:

SEN HİÇ BİR ZAMAN BİR KADINA SAHİP OLAMAYACAĞIN İÇİN İTİCİ GELMİŞTİR

19 64 Yayından Kaldır
Türk Genci:

bu neymiş yauv

Cevap Yaz 7 60 Yayından Kaldır
500
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