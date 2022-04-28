Herkes, Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafını konuşuyor: Futbolu bırakacaktım

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'da adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, VOLE'ye açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın Başakşehir ve teknik direktör Abdullah Avcı'yla ilgili söyledikleri ise büyük dikkat çekti.

"BAŞAKŞEHİR'DE RÜTBECİLİK VARDI"

Kariyerinin başında 4 yılının çalındığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii. 16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı. Sen küçüksün, haddini bileceksin şeklinde yani. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam." dedi.

"HİYERARŞİ, TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK SORUN"

Hiyerarşinin Türk futbolunda büyük bir sorun olduğunu söyleyen Kerem, "O zaman benim gibi karşı çıkanları görmedikleri için takımdakiler bana karşı tavır aldı. Antrenmana çıkarken ayağıma top değmesin diye dua ediyordum. Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Nasıl tepki olur? Bambaşka. Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU BIRAKACAKTIM"

Aktürkoğlu ayrıca, "Beni zorla kiralamak istediler. 'Erokspor'a 3 yıl kiralık gideceksin, sözleşmeni de asgari ücretten 5 yıl uzatacağız' dediler. Kabul etmedim. Kadro dışı bırakıldım, 1 sezon tek başıma çalıştım. Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım. Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti." dedi.

"ABDULLAH AVCI'YA KIRGINIM"

Abdullah Avcı'ya da kırgın olduğunu belirten genç yıldız, "Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım." dedi.