Herkes Galatasaray'ın maçı oynanırken yan hakemin sahaya girip yaptığı hareketi konuşuyor
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Galatasaray-Alanyaspor maçında yan hakemin oyuna müdahalesi gündem oldu. Akdeniz ekibinin atağında oyun alanına girerek sahada yer alan 2. topu dışarı atan yardımcı hakeme sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda durum "Skandal" olarak değerlendirildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken hakem yönetimi büyük tartışma konusu oldu.
ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ
Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi sert eleştirilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar 9 kişi tamamladıkları maç sonrası oldukça öfkeliydi. Palabıyık'ın 31. dakikada Boey'i haksız yere oyundan attığını savunan Galatasaray taraftarı, yan hakeme ise yaptığı hareket nedeniyle ateş püskürdü.
YAN HAKEMDEN OLAY HAREKET
Alanyaspor atağında yan hakemin oyuna müdahale etmesi Galatasaray taraftarına adeta saç baş yoldurdu. Akdeniz ekibinin hücum organizasyonunda taç çizgisine yakın konumda yer alan saha içindeki 2. topu, yan hakem ayağıyla dışarı attı. Bu durum sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekerken, yaşananlar sosyal medyada "Skandal" olarak değerlendirildi.