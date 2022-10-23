Herkes Galatasaray'ın maçı oynanırken yan hakemin sahaya girip yaptığı hareketi konuşuyor

Galatasaray-Alanyaspor maçında yan hakemin oyuna müdahalesi gündem oldu. Akdeniz ekibinin atağında oyun alanına girerek sahada yer alan 2. topu dışarı atan yardımcı hakeme sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda durum "Skandal" olarak değerlendirildi.