Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi
TRT Spor, TFF 1. Lig'de 17. hafta kapsamında oynanacak 10 maçın 8'ini canlı yayınlayacağını açıkladı. Kritik haftada futbolseverler Sakaryaspor-Manisa FK ve Amedspor-Iğdır FK gibi önemli karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.
TFF 1. Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla sürerken TRT Spor'dan futbolseverlere müjde geldi. TRT Spor, bu hafta oynanacak 10 karşılaşmanın 8'ini ekranlara taşıyacağını duyurdu. Ligde devre arasına girilmeden önceki son haftada, şampiyonluk ve play-off yarışındaki kritik maçlar şifresiz yayınlanacak.
TFF 1. LİG 17. HAFTA İLE DEVRE ARASINA GİRİYOR
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arası başlayacak. Ligde ara 10 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu süreç öncesinde oynanacak karşılaşmalar, sıralamayı doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor.
TRT SPOR, BU HAFTA 8 KARŞILAŞMAYI YAYINLAYACAK
Yayın haklarını beIN Sports ile birlikte elinde bulunduran TRT, 17. hafta için yayın programını paylaştı. TRT Spor'un yayın akışına göre 8 mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Diğer iki karşılaşmanın ise beIN Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacağı belirtildi.
TRT SPOR'DA YAYINLANACAK MAÇLAR
26 ARALIK CUMA
- 20.00 Sakaryaspor – Manisa FK
27 ARALIK CUMARTESİ
- 13.30 Sivasspor – Bandırmaspor
- 16.00 Vanspor – Hatayspor
- 19.00 Pendikspor – Esenler Erokspor
- 13.30 Serikspor – Boluspor
- 16.00 Erzurumspor – Çorum FK
- 19.00 Amedspor – Iğdır FK
28 ARALIK PAZAR
- 14.30 Adana Demirspor – İstanbulspor