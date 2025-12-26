Haberler

Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT Spor, TFF 1. Lig'de 17. hafta kapsamında oynanacak 10 maçın 8'ini canlı yayınlayacağını açıkladı. Kritik haftada futbolseverler Sakaryaspor-Manisa FK ve Amedspor-Iğdır FK gibi önemli karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

TFF 1. Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla sürerken TRT Spor'dan futbolseverlere müjde geldi. TRT Spor, bu hafta oynanacak 10 karşılaşmanın 8'ini ekranlara taşıyacağını duyurdu. Ligde devre arasına girilmeden önceki son haftada, şampiyonluk ve play-off yarışındaki kritik maçlar şifresiz yayınlanacak.

TFF 1. LİG 17. HAFTA İLE DEVRE ARASINA GİRİYOR

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arası başlayacak. Ligde ara 10 Ocak tarihine kadar sürecek. Bu süreç öncesinde oynanacak karşılaşmalar, sıralamayı doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor.

TRT SPOR, BU HAFTA 8 KARŞILAŞMAYI YAYINLAYACAK

Yayın haklarını beIN Sports ile birlikte elinde bulunduran TRT, 17. hafta için yayın programını paylaştı. TRT Spor'un yayın akışına göre 8 mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Diğer iki karşılaşmanın ise beIN Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

TRT SPOR'DA YAYINLANACAK MAÇLAR

26 ARALIK CUMA

  • 20.00 Sakaryaspor – Manisa FK

27 ARALIK CUMARTESİ

  • 13.30 Sivasspor – Bandırmaspor
  • 16.00 Vanspor – Hatayspor
  • 19.00 Pendikspor – Esenler Erokspor
  • 13.30 Serikspor – Boluspor
  • 16.00 Erzurumspor – Çorum FK
  • 19.00 Amedspor – Iğdır FK

28 ARALIK PAZAR

  • 14.30 Adana Demirspor – İstanbulspor
Hamza Temur
Haberler.com / Spor
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Konuğunun çıkardığı garip seslere dayanamadı: Bunu alın yayından
Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! 50 bin TL yatırdı, kazandığı para akıllara zarar

Ülkenin konuştuğu maçta şok kupon! Kazandığı para akıllara zarar