Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları bugün başlıyor. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile Anfield'da yarın karşı karşıya gelecek. Eğer Galatasaray turu geçerse, çeyrek finalde PSG ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu hafta çeyrek finale yükselecek 8 takım netleşecek. İşte maç programı ve detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda çeyrek finale yükselecek 8 takım bu hafta netleşecek.
GALATASARAY ANFIELD'DA TARİH YAZMA PEŞİNDE
Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield'da tur için sahaya çıkacak.
Temsilcimizin turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG, İngiliz ekibini 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.
DEV MAÇLAR SAHNE ALIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak rövanş karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İlk maç sonuçlarının ardından birçok eşleşmede büyük heyecan yaşanması bekleniyor.
RÖVANŞ PROGRAMI
Bugün oynanacak maçlar:
- Sporting – Bodo/Glimt (0-3)
- Chelsea – PSG (2-5)
- Manchester City – Real Madrid (0-3)
- Arsenal – Bayer Leverkusen (1-1)
Yarın oynanacak maçlar:
- Barcelona – Newcastle United (1-1)
- Liverpool – Galatasaray (0-1)
- Bayern Münih – Atalanta (6-1)
- Tottenham – Atletico Madrid (2-5)