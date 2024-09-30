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Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 83. dakikasında Attamah ile Immobile arasındaki ikili mücadelede sonrasında penaltı bekledi. Hakemi Atilla Karaoğlan'ın devam kararı verdiği pozisyon tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasından Kayserispor'u Gedson Fernandes ve 1'i penaltıdan olmak üzere Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı takımın oyunun son bölümünde penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaş, 75. dakikada kazandığı penaltıda Ciro Immobile'ningolüyle farkı 2'ye çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 83. dakikada Attamah ile Immobile arasındaki ikili mücadelede sonrasında penaltı itirazında bulundu. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun sürmesini istedi. Penaltı kararının çıkmadığı pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte tartışılan penaltı pozisyonu;

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Atilla Karaoğlan Ciro Immobile Kayserispor Beşiktaş Futbol Spor

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Yorumlar (7)

ekrem celebi :

bjk lı değilim gs lıyım ama ızledım penaltı olması ıcın ımobıleyı evemı goturmesı gerek..hakemlerımız avrupa klasmanında değiller.

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Cemal Güneş:

Karaoğlan binmiş Ata gidiyor..????

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Hasan Kastamonulu:

Galatasaray maçında Fenerbahçe'ye VAR a dahi gerek duymadan uydurma penaltı veriyor ve tüm otorite komik buluyor ve bu hakem bunu es geçiyor. Böyle hakemlerin düdüğünü ibret için alacaksın. Herkes kendine çeki düzen düzen versin.

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Mr Wagyu:

İmmobile sarı kart görmeliydi

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ArAgOrN:

penaltıyı bilmem ama en az sarı verilmesi lazımdı bu hakemler neden böyle

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Mehmet Kaya:

imobile sahtekarlık yapıyor dürüstçe yorumlar yapın imobile penaltıyı almak için adamın kucağına yapışıyor iyi izleyin

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