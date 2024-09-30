Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasından Kayserispor'u Gedson Fernandes ve 1'i penaltıdan olmak üzere Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı takımın oyunun son bölümünde penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaş, 75. dakikada kazandığı penaltıda Ciro Immobile'ningolüyle farkı 2'ye çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 83. dakikada Attamah ile Immobile arasındaki ikili mücadelede sonrasında penaltı itirazında bulundu. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun sürmesini istedi. Penaltı kararının çıkmadığı pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte tartışılan penaltı pozisyonu;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS